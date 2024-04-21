Курортная пошлина в Петербурге может вызвать отток туристов из отелей в частный сектор

Эксперимент с туристическим налогом уже был опробован в Краснодарском и Ставропольском краях, а также на Алтае и Крымском полуострове. Там люди более спокойно восприняли новшество.

Майя Ломидзе, исполнительный директор АТОР:

Тогда ожидали оттока туристов от коллективных мест размещения в частный сектор, но этого не произошло. Сейчас реакция у туристов более нервная. Но пока они платят.

Напомним, что курортный сбор в Северной столице России был введен с 1 апреля этого года и составляет 100 рублей в сутки с туриста. Оплачивать его должны совершеннолетние граждане, заселяющиеся в объекты размещения более чем на одни сутки.

Эксперты опасаются, что нововведение может отразиться на желании гостей города останавливаться в отелях. Есть риск, что туристический поток перераспределится на частный сектор.

Пока делать такие выводы еще рано, утверждает Ломидзе, но уже сейчас заметно, что "реакция у туристов более нервная". Ситуация прояснится, когда пройдет больше времени и начнется "высокий туристический сезон в Петербурге". Тогда можно будет более объективно оценить "последствия для коллективных средств размещения".

При этом Ломидзе считает правильным решение о введении сбора с апреля, а не с июня. Люди должны привыкнуть к новшеству и адаптироваться, чтобы это уже стало "некой обыденностью".

Эксперт отметила, что такие сборы нужны и полезны, "в любом муниципалитете эти средства не лишние, даже в таком городе, как Петербург". Деньги будут уходить на поддержание туристической инфраструктуры:

Построить на это ничего нельзя, но содержать в порядке, в чистоте, сделать какой-то ремонт можно.

Петербургский курортный сбор обсудил также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, считая, что в регионе все обстоит сложнее. Здесь пока не введена обязательная пошлина для туристов, ситуацию изучают юристы.

Дрозденко считает, что два отдельных субъекта (Ленобласть и Петербург) "обречены на совместное развитие". Также он напомнил, что депутаты Законодательного собрания региона вынуждены каждый раз оплачивать курортный сбор во время плановых рабочих визитов в Петербург.

Однако вопрос с введением подобных сборов в Ленобласти пока остается открытым из-за отсутствия необходимого решения на федеральном уровне.

Закон о курортных сборах начал действовать с 1 октября 2023 года, но до 1 апреля была установлена нулевая ставка. Собранные в 2024 году деньги должны пойти на благоустройство двух пляжей, восстановление Московских триумфальных ворот, на создание фонтанов в Линейном парке.

Предполагается, что общая сумма от сборов в этом году может составить около 300 млн рублей.