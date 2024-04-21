Режиссер Роман Полански встречался с Настасьей Кински, когда ей было 15 лет

В 1968 году Роман Полански второй раз женился, это была актриса Шэрон Тейт, и это была настоящая любовь, о которой режиссер потом вспоминал всю жизнь.

Жена была на восьмом месяце беременности, когда произошло зверское убийство, сделали это сектанты. Женщина ждала своего первого ребенка, их общего ребенка с Полански.

После свершившегося ужаса несчастную жертву хоронили в закрытом гробу с нерожденным ребенком на руках. Состояние Романа после жестокого убийства любимой жены было шоковым...

После этого он стал увлекаться молоденькими девочками. Последовала громкая история с обвинением в изнасиловании 13-летней девушки.

Чтобы избежать суда, Полански бежал из США в Европу, где открыто встречался с девочками-подростками.

Позже, рассказывая об эпизодах многолетней давности, 5 женщин в разное время обвиняли Романа в растлении, однако это ничем не закончилось, и посадить режиссера так и не смогли.

С Кински Роман Полански встретился, когда ей было 15 лет. Это был банальный съем в баре отеля. Он позвал девушку в номер и сразу переспал с ней.

Потом режиссер стал раскручивать новую звезду, он говорил, что по-настоящему полюбил Настасью. Она же считала иначе и не признавала, что в этих отношениях была любовь.

Как бы то ни было, в 18 лет Настасья снялась в картине Полански "Тэсс", которая получила "Оскара". Актриса была удостоена премии "Золотой глобус".

Кстати, фильм был посвящен убитой жене Полански. Давным-давно она подарила мужу книгу Томаса Харди "Тэсс и рода д`Эрбервиллей", и это было все, что осталось Роману в память о возлюбленной. И вот по этому произведению режиссер создал настоящий шедевр.

После завершения работы над оскароносным проектом Кински и Полански отдалились друг от друга и их отношения закончились.

Последний брак случился в 1964 году и он был счастливым. Жена Романа моложе его на 33 года, ею стала талантливая французская актриса Эммануэль Сенье.

Вместе они уже около 40 лет, в 2023 году Роман Полански отметил юбилей - ему исполнилось 90 лет.