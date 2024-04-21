Майвенн Ле Беско стала женой 32-летнего Люка Бессона в 16 лет

Люк Бессон познакомился с Майвенн, когда ей было всего 12, в 15 - она безумно в него влюбилась и вскоре стала женой.

Режиссер в то время был в браке с актрисой Анн Парийо, новое увлечение привело к разводу.

В 1992 году они с Майвенн поженились, в 1993 - родилась дочь Шанна.

Новая жена Бессона снялась в двух его фильмах - "Леон" и "Пятый элемент". Когда началась работа над "Пятым элементом", Люк увлекся другой женщиной - это была восходящая звезда, 19-летняя Милла Йовович.

В 1997 году режиссер с легкостью оставил Майвенн и ребенка ради нового романа. Бывшая супруга тяжело переживала расставание.

Нейтральные отношения с Бессоном наладились только годы спустя, теперь общение они поддерживают ради дочери.