Бабушка задушила 9-летнего внука за плохое поведение

Предполагается, что женщина задушила ребенка из-за плохого поведения. Есть версия, что у пенсионерки были психические нарушения.

Происшествие случилось 12 апреля в квартире, где бабушка проживала с дочерью и внуком. Отец с семьей не живет.

После убийства женщина оставила бездыханное тело ребенка в квартире и уехала на дачу.

Мать работает в банке, ребенка она обнаружила уже мертвым, когда вернулась домой с работы.

Как известно, бабушка раньше работала педагогом в школе. Родители, ученики и просто знакомые отзывались о ней как об очень жестоком человеке. В работе она нередко прибегала к грубости и насилию.

Семью знакомые назвали положительной. Ребенок плохим поведением не отличался, в музыкальной школе его считали одаренным и послушным.

По факту преступления заведено уголовное дело, подозреваемая взята под арест на два месяца.