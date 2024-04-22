Гоночные болиды, особенно те, которые участвуют в Формуле-1, оснащаются инвертированными крыльями

Это может показаться неэффективным в плане достижения высоких скоростей, прижимная сила играет практическую роль – она позволяет болидам проходить повороты на скорости, при которой другие автомобили бы вылетели с трассы.

Всё, что нужно болиду Формулы-1 для того, чтобы ехать вверх ногами, это развитие прижимной силы равной или превышающей её собственный вес.

Хотя в научном смысле это звучит правильно, существуют и достаточно важные осложнения.

Вождение вверх ногами было бы невероятно дезориентирующим для водителя.

Более того, двигатель и другие части автомобиля на данный момент не разработаны для движения вверх ногами.