Мигрант напал на россиянку-бойца UFC и получил по заслугам

16:10 2024-04-23
Мигрант напал на россиянку-бойца UFC и получил по заслугам

Приезжий из Таджикистана преследовал жительницу Челябинска, которая профессионально занимается ММА и дерётся в сильнейшей лиге мира.

Разъярённый таджик даже не подозревал, к чему приведут его действия. Но обо всём по порядку.

23 апреля Ирина Алексеева и её подруги устроили велопрогулку, проезжая по людным улочкам Челябинска.

В этот момент за девушками увязался мигрант на автомобиле. Мужчина несколько раз посигналил дамам, однако те не останавливались.

Тогда таджик умышленно подрезал велосипедисток. Приезжий начал кричать о том, что у него на родине не принято ходить в шортах.

Ирина не стерпела такой наглости и заявила, что в таком случае мигранту следует отправляться к себе на родину.

После этого водитель машины удалился с места событий, а Алексеева опубликовала новый пост в соцсетях, призвав придать данное дело огласке.

Дебошир даже не подозревал, что Ирина Алексеева является действующим бойцом ведущего мирового MMA-промоушена UFC, и любой её пост в мессенджерах немедленно вызовет общественный резонанс.

Уже к обеду мигрант был задержан полицейскими. Ранее грубый и агрессивный таджик начал вести себя скромнее и даже записал видео, на котором извиняется перед девушками.

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