Российский священник повесил в храме иконы с бандеровцами

Омич Игорь Максимов является действующим католическим священником, однако поступки мужчины вряд ли можно назвать слишком религиозными.

Около года назад силовики пришли в храм Максимова по наводке, поскольку прихожане утверждали, что святитель повесил в церкви портреты с украинскими националистами Степаном Бандерой и Богданом Шухевичем.

В тот раз сотрудники МВД пожалели Игоря Максимова, проведя с ним профилактическую беседу.

Священник предостережениям не внял, отказавшись снимать партреты фашистских деятелей.

Теперь же Максимова задержали, ему грозит 3 года тюрьмы.