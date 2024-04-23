Российский священник повесил в храме иконы с бандеровцами

16:32 2024-04-23
Российский священник повесил в храме иконы с бандеровцами

Католический священник осквернил костёл, повесив в нём портреты украинских националистов, стилизованные под иконы.

Омич Игорь Максимов является действующим католическим священником, однако поступки мужчины вряд ли можно назвать слишком религиозными.

Около года назад силовики пришли в храм Максимова по наводке, поскольку прихожане утверждали, что святитель повесил в церкви портреты с украинскими националистами Степаном Бандерой и Богданом Шухевичем.

В тот раз сотрудники МВД пожалели Игоря Максимова, проведя с ним профилактическую беседу.

Священник предостережениям не внял, отказавшись снимать партреты фашистских деятелей.

Теперь же Максимова задержали, ему грозит 3 года тюрьмы.

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