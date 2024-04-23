Плавающие гробы наводят страх на жителей Саранска

16:39 2024-04-23
Плавающие гробы наводят страх на жителей Саранска

В столице Мордовии местные жители пришли ужас от вида гробов, всплывших со дна озера.

Из российской Мордовии приходят шокирующие фотоснимки: местные жители всё чаще замечают, что по водоёму "Лесное озеро" начали плавать гробы.

Гробы эти выглядят старыми и ветхими, словно их сколотили из дешевой древесины ещё в царские времена.

Жители Саранска начали вспоминать, что в детстве бабушки им рассказывали городскую страшилку о плавающих гробах, однако в неё никто не верил.

Коммунальные службы города разводят руками, утверждая, что на озере действительно нашли ящики, напоминающие гробы. Тем не менее, как они туда попали и что с этим делать остаётся загадкой.

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