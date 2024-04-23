В Бурятии 3 детей сгорели заживо пока мать выпивала с соседом

18:08 2024-04-23
В Бурятии 3 детей сгорели заживо пока мать выпивала с соседом
Фото: МЧС России

Нерадивая мама отправилась распивать горячительные напитки к товарищу, в то время как её дети нечаянно устроили пожар со смертельным исходом.

Известно, что женщина прибежала к горящему дому уже после приезда бригады пожарных.

Мать кричала, что внутри пожарища находятся трое её детей, однако к этому моменту бушующее пламя не позволяло проводить спасательную операцию.

После тушения пожара сотрудники МЧС нашли тела троих детей, которые сгорели заживо.

Двухлетний и четырёхлетний мальчик вместе с годовалой девочкой прятались в шкафу, там они и встретили смерть.

Предполагается, что один из детей поджёг штору, тем самым спровоцировав пожар.

Пьющая мама, оставившая детей без присмотра, попала в поле зрения полиции.

Вероятно, её ждёт уголовная ответственность.

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