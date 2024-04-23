Пьяный сын бизнесмена насмерть сбил 13-летнюю школьницу и её собаку

Трагедия произошла 21 апреля, когда сын владельца магазина "Скрепка" Кирилл Красноумов за рулём Hyundai Creta совершил наезд на школьницу Ярославу и её собаку.

От полученных травм питомец и его хозяйка скончались на месте, а сам Красноумов поспешно уехал с места ДТП.

Тем не менее, бравые сотрудники МВД среагировали быстро и оперативно задержали беглеца.

При задержании Кирилл признался, что в момент смертельной аварии он был пьян: до посадки за руль он выпил больше бутылки водки.

Также Красноумов рассказал, что сбил девочку из-за того, что отвлёкся на свой смартфон с целью ответить на сообщение друга.