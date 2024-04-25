Питерский работяга перевёл проститутке 5 своих зарплат, но она не приехала

00:53 2024-04-25
Питерский работяга перевёл проститутке 5 своих зарплат, но она не приехала

Доверчивый мужчина искал даму лёгкого поведения, а в итоге нарвался на мошенников.

32-летний житель Ленинградской области наткнулся на объявление проститутки-индивидуалки. Мужчина решил воспользоваться услугами девушки и перевёл ей 20 тысяч рублей.

Ленинградец работает механиком, поэтому большой зарплатой похвастаться не может.

После этого женщина по ту сторону монитора заявила, что ей ещё нужны 12 500 рублей в качестве "залога" и "страховки".

Слово за слово, и вот уже работяга не заметил, как перевёл аферистке 250 тысяч рублей, что равно его пяти зарплатам.

В итоге проститутка так и не приехала на вызов искателя удовольствий, а раздосадованный мужчина пошёл в полицию писать заявление.

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