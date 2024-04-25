Строители случайно снесли стену дома, чуть не убив трёхлетнюю девочку

Несчастный случай произошёл на улице Эмирова, где группа строителей выполняла ремонтные работы с использованием экскаватора.

В какой-то момент ковш нечаянно снёс целую стенку жилого дома, из-за чего часть конструкции обвалилась.

Ошарашенные работяги остались стоять с открытыми ртами, однако главный сюрприз ждал их впереди.

Выяснилось, что в момент ЧП внутри дома находилась трёхлетняя девочка, которая сидела прямо за снесённой стеной.

Каким-то чудом ребёнок не пострадал, однако это не значит, что строители не понесут никакой ответственности.