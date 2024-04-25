Скоро в продаже появится российский электрокар «Атом»: сколько он будет стоить

Как рассказал Кияшко, новая модель будет доступна покупателям по цене примерно в 3 млн рублей. Ближе к дате выхода электромобиля эти цифры могут измениться. На рынке машина появится в 2025 году. Возможно, цена будет больше названной из-за растущей инфляции.

До конца текущего года прототипы "Атома" будут проходить всевозможные испытания. Всего на конец февраля было создано уже 13 тестовых экземпляров.

В 2024 году также был показан внешний вид версии электрокара, которая выйдет в серийное производство.

Собирать новинки будут на заводе "Москвич", там же производится электрическая модель "Москвич 3е", которую можно приобрести за 4 с лишним миллиона рублей. Причем в эту стоимость не включена субсидия на покупку электромобиля, которая составляет 925 тысяч рублей.