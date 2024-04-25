Мопс по кличке Пахом сжёг ноутбук россиянки за 100 000 рублей

15:10 2024-04-25
Мопс по кличке Пахом сжёг ноутбук россиянки за 100 000 рублей

О произошедшем девушка рассказала сама, опубликовав пост в соцсетях. Сообщение о сгоревшем ноутбуке завирусилось и буквально взорвало интернет.

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Жертва пожара сразу оговорилась, что она живёт на съёмной квартире и никогда не готовит дома, предпочитая питаться в ресторанах или заказывать доставку еды.

По этой причине девушка использовала кухонную плиту в качестве стола.

Однажды хозяйка мопса по кличке Пахом пошла гулять, оставив на плите свой ноутбук стоимостью 100 000 российских рублей.

Спустя три часа девушка вернулась и обомлела: вся квартира покрылась слоем гари, а её ноутбук полностью сгорел.

Оказалось, что мопс прыгал по плите и случайно включил её, тем самым устроив пожар.

К счастью, само животное не пострадало.

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