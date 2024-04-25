Германия признала советские «панельки» времён ГДР памятником архитектуры

Журналисты немецкой газеты Bild сообщают, что власти некоторых регионов Германии официально признают советские "панельки" своей культурной ценностью.

По данным Bild, правительство ФРГ заверило, что советские панельные дома на немецкой территории никогда не будут снесены.

Известно, что статус культурного наследия получили "панельки" в немецких городах Дрезден, Бернау и Росток.

Из-за кучности постройки панельных домов в ГДР объектом культурного наследия в Германии признаются целые микрорайоны, полностью состоящие из "панелек".