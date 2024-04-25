Муж сам отпустил жену к любовнику, но он оказался серийным убийцей

15:23 2024-04-25
Муж сам отпустил жену к любовнику, но он оказался серийным убийцей

Шокирующая история произошла в Новой Москве, где свободные отношения мужа с женой довели последнюю до гроба.

60-летняя кладовщица по имени Ольга познакомилась с 43-летним Александром в соцсетях, после чего они неоднократно встречались.

Муж Ольги этим встречам никак не мешал, поскольку супруги придерживались принципа свободных отношений.

В одну из таких встреч Ольга поехала на дачу к Александру, однако супруг попросил женщину не ночевать там и вернуться домой.

Ольга долго не возвращалась, из-за чего муж забил тревогу и сам позвонил ухажёру возлюбленной.

Тот заверил, что Ольги давно уехала. Супруг в такую версию не поверил и вызвал полицию, которая обыскала дачу Александра, но ничего там не нашла.

Спустя полгода полицейские вновь приехали к Александру и задержали его.

Оказалось, что мужчина является серийным убийцей со стажем: в 2006 году он убил трёх человек, включая женщину с ребёнком.

За это преступление Александр получил 18 лет тюрьмы и вышел на свободу лишь в 2023 году.

После отсидки Александр задушил Ольгу, глубоко закопал её и стёр отпечатки пальцев.

Тем не менее, маньяк был задержан и ожидает повторной отправки в места не столь отдалённые.

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