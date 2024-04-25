Украинский солдат убил двух мирных жителей Мариуполя и сядет на 27 лет

17:46 2024-04-25
Украинский солдат убил двух мирных жителей Мариуполя и сядет на 27 лет

Солдат морской пехоты ВСУ был признан виновным в хладнокровном убийстве гражданских.

Суд Донецкой Народной Республики установил, что весной 2022 года 21-летний украинский солдат Денис Спринчак расстрелял автомобиль с двумя мирными мариупольцами.

Известно, что автомобиль был обвязан белыми лентами, однако это не остановило командира Спринчака от приказа стрелять на поражение.

К сожалению, приговор в отношении убийцы из ВСУ был вынесен заочно, поскольку он до сих пор находится на свободе.

Тем не менее, по итогам спецоперации на Украине все бойцы ВСУ, виновные в военных преступлениях, понесут заслуженное наказание.

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