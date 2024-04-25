Россиянку подозревают в убийстве младенца маникюрными ножницами

Следственный комитет РФ по Тверской области сообщил, что силовики предварительно установили вину молодой матери в убийстве своего новорождённого сына.

По предварительной информации, 23 апреля 2024 года девушка самостоятельно родила, после чего заколола младенца ножницами для маникюра.

При этом она целилась в жизненно важные органы, нанося удары в область головы и тела ребёнка.

Известно, что вероятная убийца 2005 года рождения стала фигуранткой уголовного дела по статье 106 УК России (убийство младенца матерью).