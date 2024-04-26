В Ростове мигрант из Украины создал неонацистскую ОПГ

Позднее выяснилось, что ранее Богдан Шеховцев мигрировал в Россию из Украины.

Шеховцев создал группу в соцсетях, где выкладывает видео с похождениями своей банды. На видео он и его соратники бьют подростков.

Также в своей группе Богдан рекламирует продажу поддельных документов, в том числе удостоверений МВД и ФСБ.

Предположительно, Шеховцев работает так называемым "спортиком", то есть избивает наркозакладчиков по заданию кураторов.

Богдан занимается самбо и активно применяет боевые навыки в ходе избиений обычных прохожих.

Также парень сам выложил фотографию, на которой он вскидывает "зигу" прямо на Красной площади.

По предварительной информации, сейчас преступник пытается выехать из России.