Муж зверски убил беременную жену и спал в обнимку с её трупом

Известно, что муж начал экзекуцию над женой прямо возле подъезда своего дома.

Ошарашенные соседи постоянно выглядывали в окно, поскольку женщина истошно кричала, умоляя о пощаде.

Увы, но изувера это только раззадорило: супруг ожесточённо избивал свою пассию несмотря на тот факт, что она была беременна.

Мужчина прыгал на животе дамы, а после потащил её в подъезд за волосы.

Он занёс тело жены в квартиру, а спустя какое-то время дверь выбили сотрудники МЧС и полицейские.

Им открылась страшная картина: убийца спал на полу, обнимая мёртвое тело жены.