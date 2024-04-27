В Москве мужчина отомстил бывшей жене за измену поджогом автомобиля

14:16 2024-04-27
В Москве мужчина отомстил бывшей жене за измену поджогом автомобиля

Месть — это блюдо, которое подают холодным, но герой нашей истории выбрал вариант погорячее.

Житель Москвы долго не мог смириться с тем фактом, что экс-супруга посмела ему изменить.

Мужчина долго вынашивал план мести и наконец придумал вариант, который его устроил.

В один из дней мститель подъехал на мотоцикле к автомобилю Volkswagen, который принадлежал бывшей жене.

Байкер поджёг машину и укатил в закат, оставив автомобиль полыхать.

Авто бывшей супруги вспыхнуло как спичка, сгорев дотла за считанные минуты.

К несчастью, полностью сгорела и соседняя машина, принадлежавшая соседу женщины.

Горе-поджигателя быстро задержали, однако он ни в чём не раскаивается и уверяет, что остался доволен своей местью.

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