В Екатеринбурге воспитательница детсада ударила ребёнка ногой

На видео заметно, как сотрудница учреждения подметает детскую площадку. В какой-то момент женщина подходит к скамейке, на которой сидят ребята.

Воспитательница хотела подмести скамейки, однако о своих планах детям она предпочла не сообщать.

Вместо этого женщина воспользовалась другим методом: она без лишних спихнула мальчика ногой со скамейки.

Ребёнок упал и начал плакать, однако воспитательнице было всё равно.

После этого она также столкнула со скамейки другого мальчика и принялась её подметать.

Данной видеозаписью уже заинтересовались сотрудники полиции, которые вызвали женщину на допрос.