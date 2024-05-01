Таджиков начали массово депортировать из России

15:00 2024-05-01
Таджиков начали массово депортировать из России

Граждане Таджикистана стали всё чаще покидать Россию отнюдь не по своей воле.

Одним из самых громких примеров такой депортации служит случай таджиков, которые много дней сидели в аэропорту Внуково.

Там 643 гражданина Таджикистана ждали решения миграционной службы, которая в конечном итоге постановила депортировать иностранцев восвояси.

Характерно, что ранее Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало своим гражданам временно отказаться от поездок в Россию.

Данное решение обусловлено ростом социальной напряжённости в РФ на фоне теракта в "Крокус сити холле", который был осуществлён выходцами из Таджикистана.

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