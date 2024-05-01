Таджиков начали массово депортировать из России

Одним из самых громких примеров такой депортации служит случай таджиков, которые много дней сидели в аэропорту Внуково.

Там 643 гражданина Таджикистана ждали решения миграционной службы, которая в конечном итоге постановила депортировать иностранцев восвояси.

Характерно, что ранее Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало своим гражданам временно отказаться от поездок в Россию.

Данное решение обусловлено ростом социальной напряжённости в РФ на фоне теракта в "Крокус сити холле", который был осуществлён выходцами из Таджикистана.