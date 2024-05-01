В Казахстане работник морга снимал порно с трупами

Дело было так: сотруднику морга зачем-то срочно понадобились деньги, и мужчина принёс в ломбард свой смартфон.
Работники ломбарда потребовали, чтобы владелец мобильника доказал, что он является его хозяином.
Для этого мужчину попросили показать галерею телефона.
Патологоанатом долго не думал и включил видео, на котором он сношался с трупами прямо в здании морга.
Шокированные сотрудники ломбарда сразу же позвонили в полицию, после чего извращенца задержали на месте.
Теперь некрофил рискует отправиться в тюрьму на 3 года.
Также ему грозит штраф и общественные работы.