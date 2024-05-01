В Казахстане работник морга снимал порно с трупами

15:24 2024-05-01
В Казахстане работник морга снимал порно с трупами

Казахстанский патологоанатом насиловал мёртвые тела и снимал свои извращения на камеру. Благо, справедливость восторжествовала.

Дело было так: сотруднику морга зачем-то срочно понадобились деньги, и мужчина принёс в ломбард свой смартфон.

Работники ломбарда потребовали, чтобы владелец мобильника доказал, что он является его хозяином.

Для этого мужчину попросили показать галерею телефона.

Патологоанатом долго не думал и включил видео, на котором он сношался с трупами прямо в здании морга.

Шокированные сотрудники ломбарда сразу же позвонили в полицию, после чего извращенца задержали на месте.

Теперь некрофил рискует отправиться в тюрьму на 3 года.

Также ему грозит штраф и общественные работы.

Андрей Ткачёв
15:16

Андрей Ткачёв

Игроман задушил друга и его мать, украв сейф с крупной суммой денег

Игроман задушил друга и его мать, украв сейф с крупной суммой денег

В селе Зельва Гродненской области мужчина решился на двойное убийство из-за пристрастия к онлайн-казино.
Андрей Ткачёв
15:06

Андрей Ткачёв

Россиянин зарезал отца из-за огурцов

Россиянин зарезал отца из-за огурцов

Мужчина взял на себя грех отцеубийства в пылу нелепейшего бытового конфликта.
Андрей Ткачёв
15:00

Андрей Ткачёв

Таджиков начали массово депортировать из России

Таджиков начали массово депортировать из России

Граждане Таджикистана стали всё чаще покидать Россию отнюдь не по своей воле.
Андрей Ткачёв
14:55

Андрей Ткачёв

Машинисту поезда отрубило ногу из-за неудачного прыжка

Машинисту поезда отрубило ногу из-за неудачного прыжка

Работник железной дороги попытался добраться домой в задней кабине состава, однако это сталой причиной несчастного случая.
Андрей Ткачёв
14:49

Андрей Ткачёв

В Уфе прохожего зарезали во время драки на парковке

В Уфе прохожего зарезали во время драки на парковке

Молодой человек сделал замечание буйным хулиганам и заплатил за это своей жизнью.
Андрей Ткачёв
14:46

Андрей Ткачёв

Екатерину Мизулину укусил клещ

Екатерину Мизулину укусил клещ

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина рассказала о нечастном случае в лесу.