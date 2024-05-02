В Крыму одноногая женщина бросилась под машину для «автоподставы»

В крымской Алуште водительница автомобиля буднично ехала по своим делам в ночное время суток.

Внезапно на дорогу вышла одноногая женщина, которая неспешно передвигалась на костылях.

Она приблизилась к машине и неожиданно прыгнула на неё, после чего упала на землю и принялась кричать.

Очевидно, что инвалид пыталась устроить "автоподставу": она кричала на водителя и просила вызвать скорую помощь.

Владелице машины очень повезло, поскольку наличие видеорегистратора спасло её от несправедливой уголовной статьи.