В Крыму одноногая женщина бросилась под машину для «автоподставы»

14:48 2024-05-02
В Крыму одноногая женщина бросилась под машину для «автоподставы»

К большому счастью, у водителя автомобиля имелся работающий видеорегистратор.

В крымской Алуште водительница автомобиля буднично ехала по своим делам в ночное время суток.

Внезапно на дорогу вышла одноногая женщина, которая неспешно передвигалась на костылях.

Она приблизилась к машине и неожиданно прыгнула на неё, после чего упала на землю и принялась кричать.

Очевидно, что инвалид пыталась устроить "автоподставу": она кричала на водителя и просила вызвать скорую помощь.

Владелице машины очень повезло, поскольку наличие видеорегистратора спасло её от несправедливой уголовной статьи.

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