В Киргизии фургон с мороженым сбил 29 школьников

15:37 2024-05-02
В Киргизии фургон с мороженым сбил 29 школьников

Под грузового колёса автомобиля угодило 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Несчастный случай произошёл в киргизском посёлке Суза, где ученики школ собрались для театрализованного исполнения национального спектакля "Манас".

В этот момент в толпу школьников въехал фургончик с мороженым, водитель которого забыл поставить автомобиль на ручник.

В результате наезда пострадали как минимум 29 несовершеннолетних, 18 из которых госпитализировали.

Семерых детей доставили в реанимацию, а трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

При этом 11 пострадавших отпустили домой из-за лёгкости полученных травм.

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