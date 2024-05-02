В Киргизии фургон с мороженым сбил 29 школьников

Несчастный случай произошёл в киргизском посёлке Суза, где ученики школ собрались для театрализованного исполнения национального спектакля "Манас".

В этот момент в толпу школьников въехал фургончик с мороженым, водитель которого забыл поставить автомобиль на ручник.

В результате наезда пострадали как минимум 29 несовершеннолетних, 18 из которых госпитализировали.

Семерых детей доставили в реанимацию, а трое из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

При этом 11 пострадавших отпустили домой из-за лёгкости полученных травм.