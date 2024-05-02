Пятилетнюю девочку, пропавшую 8 месяцев назад, нашли и вернули матери

Помощь в розыске оказала Красноярская региональная общественная организация "Поиск пропавших детей" имени Оксана Василишиной.
Мама исчезнувшей Анетты обратилась туда в конце апреля. Сама женщина проживает на Кубани. Ранее в сети она разместила информацию о возможном местонахождении ребенка.
Мать предположила, что девочка может быть со своим отцом в Красноярском крае.
Волонтеры занялись поисками, местные жители оказали содействие, и вскоре пропажа была обнаружена. Ребенка заметили с указанным мужчиной.
Сотрудники полиции задержали похитителя, а девочку вернули матери. С того дня, как ребенок был похищен, прошло около 8 месяцев.