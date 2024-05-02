Пятилетнюю девочку, пропавшую 8 месяцев назад, нашли и вернули матери

21:53 2024-05-02
Пятилетнюю девочку, пропавшую 8 месяцев назад, нашли и вернули матери

Исчезнувшего ребенка удалось отыскать в Красноярске, похитителем оказался ее родной отец

Помощь в розыске оказала Красноярская региональная общественная организация "Поиск пропавших детей" имени Оксана Василишиной.

Мама исчезнувшей Анетты обратилась туда в конце апреля. Сама женщина проживает на Кубани. Ранее в сети она разместила информацию о возможном местонахождении ребенка.

Мать предположила, что девочка может быть со своим отцом в Красноярском крае.

Волонтеры занялись поисками, местные жители оказали содействие, и вскоре пропажа была обнаружена. Ребенка заметили с указанным мужчиной. 

Сотрудники полиции задержали похитителя, а девочку вернули матери. С того дня, как ребенок был похищен, прошло около 8 месяцев.

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