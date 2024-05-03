В Подмосковье взрыв холодильника чуть не разрушил многоэтажный дом

14:04 2024-05-03
В Подмосковье взрыв холодильника чуть не разрушил многоэтажный дом

Несчастный случай произошёл в подмосковных Химках, где взрыв холодильника привёл к очень масштабным последствиям.

До сих пор неизвестно, что именно привело к детонации холодильника: это могло быть короткое замыкание, поломка или нарушение правил эксплуатации.

Тем не менее, происшествие в одной квартире едва не оставило без дома всех жильцов многоэтажки.

Всё дело в том, что при взрыве холодильника серьёзно пострадала стена дома, и полученные разрушения выглядят угрожающе.

Сотрудники МЧС быстро потушили пожар, который возник во время взрыва.

Спасатели уверяют, что несмотря на кажущуюся опасность повреждение стены вряд ли приведёт к полному разрушению дома.

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