В Подмосковье взрыв холодильника чуть не разрушил многоэтажный дом

До сих пор неизвестно, что именно привело к детонации холодильника: это могло быть короткое замыкание, поломка или нарушение правил эксплуатации.

Тем не менее, происшествие в одной квартире едва не оставило без дома всех жильцов многоэтажки.

Всё дело в том, что при взрыве холодильника серьёзно пострадала стена дома, и полученные разрушения выглядят угрожающе.

Сотрудники МЧС быстро потушили пожар, который возник во время взрыва.

Спасатели уверяют, что несмотря на кажущуюся опасность повреждение стены вряд ли приведёт к полному разрушению дома.