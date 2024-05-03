Работники рехаба до смерти избили пациента, который хотел сбежать

14:11 2024-05-03
Работники рехаба до смерти избили пациента, который хотел сбежать

Убийство произошло в реабилитационном центре "Здоровый Кавказ" в Ставропольском крае.

30-летний россиянин Артём приехал в рехаб "Здоровый Кавказ" с целью побороть зависимость, но спустя какое-то время решил сбежать из центра вместе с другими клиентами.

После этого матери Артёма позвонили и сказали, что её ребёнок погиб.

При этом сотрудники учреждения уверяли, что парень умер в результате неожиданного отрыва тромба.

Тем не менее, мама Артёма не верит в эту версию, поскольку в морге она заметила, что труп сына весь в синяках и ссадинах, а на лице погибшего явные следы побоев.

Работники реабилитационного центра удалили все записи с камер видеонаблюдения, а мать Артёма пытается добиться справедливости в суде, поскольку, по ее словам, очевидно, что парня действительно убили.

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