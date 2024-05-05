Под Питером произошла стрельба из-за девушки в парандже

20:00 2024-05-05
Под Питером произошла стрельба из-за девушки в парандже

Парни сделали замечание девушке, гулявшей в парандже, что едва не привело к трагедии.

Событие произошло в Ленинградской области, где некто 26-летний Саварбек выхватил травматический пистолет и принялся стрелять в воздух.

После этого Саварбек начал стрелять по прохожим, а одна из пуль угодила в грудную клетку случайного молодого человека.

Дикого стрелка задержали подоспевшие полицейские, и только потом Саварбек объяснил причины своего поступка.

Оказалось, что мигрант прогуливался со своей женой, которая была одета в паранджу, однако это не понравилось группе парней.

Те сделали девушке замечание, а Саварбек такой наглости не стерпел и открыл огонь.

Храмова Оксана
00:48

Храмова Оксана

История изобретения матовой лампочки: инженер смог сделать невозможное

История изобретения матовой лампочки: инженер смог сделать невозможное

Инженеру дали невыполнимое задание, тот не знал, что оно невыполнимо, и поэтому смог его выполнить.
Храмова Оксана
23:17

Храмова Оксана

Как царь Персии отучил своих судей брать взятки: жуткая история Геродота

Как царь Персии отучил своих судей брать взятки: жуткая история Геродота

500 лет назад один художник нарисовал страшную картину, которая должна была напоминать судьям об их служебном долге и судебной присяге.
Храмова Оксана
21:51

Храмова Оксана

Что происходит с Аллегрой Версаче: самая богатая невеста в Италии потеряла вкус к жизни

Что происходит с Аллегрой Версаче: самая богатая невеста в Италии потеряла вкус к жизни

После смерти знаменитого Джанни Версаче 11-летняя племянница итальянского модельера стала главным держателем акций огромной компании.
Храмова Оксана
21:31

Храмова Оксана

Удивительный цветной пляж под Владивостоком

Удивительный цветной пляж под Владивостоком

Второй такой есть только в Калифорнии, эти красивейшие места напоминают пейзажи из волшебных сказок.
Храмова Оксана
20:34

Храмова Оксана

В Беларуси есть своя Амазонка, полюбоваться ею в полной красе можно лишь весной

В Беларуси есть своя Амазонка, полюбоваться ею в полной красе можно лишь весной

Припять во время весеннего половодья называют белорусской Амазонкой, а сам полесский край - Амазонией.
Андрей Ткачёв
20:29

Андрей Ткачёв

Чистоплотная россиянка совершила очень странное самоубийство в ванной

Чистоплотная россиянка совершила очень странное самоубийство в ванной

Перед тем, как наложить на себя руки, женщина полностью убралась в съёмной квартире.
Андрей Ткачёв
20:11

Андрей Ткачёв

Пьяная петербурженка растлила 13-летнего мальчика

Пьяная петербурженка растлила 13-летнего мальчика

Сообщается, что над подростком надругалась близкая и нетрезвая подруга его матери.