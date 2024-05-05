Под Питером произошла стрельба из-за девушки в парандже

Событие произошло в Ленинградской области, где некто 26-летний Саварбек выхватил травматический пистолет и принялся стрелять в воздух.

После этого Саварбек начал стрелять по прохожим, а одна из пуль угодила в грудную клетку случайного молодого человека.

Дикого стрелка задержали подоспевшие полицейские, и только потом Саварбек объяснил причины своего поступка.

Оказалось, что мигрант прогуливался со своей женой, которая была одета в паранджу, однако это не понравилось группе парней.

Те сделали девушке замечание, а Саварбек такой наглости не стерпел и открыл огонь.