Пьяная петербурженка растлила 13-летнего мальчика

Казус случился в Ленобласти, где взрослая женщина по имени Елена пришла в гости к подруге с простой просьбой: похмелиться.
Та не отказала, достала бутылку водки и принялась распивать её вместе с гостьей рюмка за рюмкой.
После на кухню вошёл сын хозяйки квартиры, а сама она отошла в другую комнату по делам.
Когда же мама вернулась, то увидела, что её подруга бессовестно развращает её ребёнка.
О том, что именно делала растлительница, женщина широкой общественности рассказывать не стала.
Об этом она подробно рассказала полицейским, а те в свою очередь завели уголовное дело.
Также выяснилось, что у любительницы маленьких мальчиков есть трое сыновей.