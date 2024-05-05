Пьяная петербурженка растлила 13-летнего мальчика

20:11 2024-05-05
Пьяная петербурженка растлила 13-летнего мальчика

Сообщается, что над подростком надругалась близкая и нетрезвая подруга его матери.

Казус случился в Ленобласти, где взрослая женщина по имени Елена пришла в гости к подруге с простой просьбой: похмелиться.

Та не отказала, достала бутылку водки и принялась распивать её вместе с гостьей рюмка за рюмкой.

После на кухню вошёл сын хозяйки квартиры, а сама она отошла в другую комнату по делам.

Когда же мама вернулась, то увидела, что её подруга бессовестно развращает её ребёнка.

О том, что именно делала растлительница, женщина широкой общественности рассказывать не стала.

Об этом она подробно рассказала полицейским, а те в свою очередь завели уголовное дело.

Также выяснилось, что у любительницы маленьких мальчиков есть трое сыновей.

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