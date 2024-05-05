Чистоплотная россиянка совершила очень странное самоубийство в ванной

Дело было в Санкт-Петербурге. 32-летняя россиянка по имени Ирина сняла однокомнатную квартиру в Питере в начале весны.

Несколько недель назад девушка перестала отвечать на звонки и сообщения хозяев.

По этой причине муж хозяйки квартиры решил посетить однушку и проверить, всё ли нормально.

Странная картина застала мужчину буквально с порога: жилище было идеально убрано, а посуда убрана в шкаф.

Но шокировало его совершенно другое.

В ванной лежало тело Ирины с пакетом на голове. Девушка специально постелила под себя плёнку, а рядом лежала записка с тремя фразами.

Вот они: "это самоубийство; меня никто не доводил; друзей, родственников нет".