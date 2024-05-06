История изобретения матовой лампочки: инженер смог сделать невозможное

00:48 2024-05-06
История изобретения матовой лампочки: инженер смог сделать невозможное

Инженеру дали невыполнимое задание, тот не знал, что оно невыполнимо, и поэтому смог его выполнить.

Дело происходило на заводе GENERAL ELECTRIK в 1020-х годах. У сотрудников компании была одна забавная традиция, своеобразный розыгрыш для новичков.

Когда на завод приходил новый сотрудник, который должен был работать в должности инженера, более опытные коллеги по цеху давали ему особенное задание.

Это задание было заведомо невыполнимым, с ним никто никогда не мог справиться. Суть задачи заключалась в следующем: надо было разработать лампочку с матовой поверхностью.

Над получением такого эффекта бились многие работники, на стекло пытались воздействовать пескоструйной машиной. После таких экспериментов стекло делалось очень ломким и не выдерживало нагрев лампочки.

В 1925 году на завод пришел инженер Марвин Пипкин и, как водится, тоже получил задание сделать матовую лампочку.

Он долго ломал над этим голову, но, в конце концов, справился с задачей и представил коллегам лампочку с матовым покрытием. Марвин просто не знал, что задание невыполнимо.

Отсюда мораль: нет предела возможностям человека, все ограничения существуют лишь в нашей голове.

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