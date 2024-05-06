Большие круглые гнезда на деревьях на самом деле вовсе не «гнезда»

12:13 2024-05-06
Большие круглые гнезда на деревьях на самом деле вовсе не «гнезда»

Наверняка многие замечали зимой деревья, верхушки которых усыпаны чем-то очень похожим на гнезда птиц.

Эти образования на ветвях, так напоминающие птичьи домики, есть результат жизнедеятельности одного очень необычного растения.

Речь идет об омеле, это растение-полупаразит. Оно поселяется на дереве, закрепляется на стволе и ветках, начинает добывать оттуда питательные вещества. Омела пускает корни внутрь древесины. 

Переносчиком семян паразита являются птицы. Птицы лакомятся очень клейкими белыми ягодками. Раньше из этих ягод даже варили клей.

Семена прилипают к клюву. Потом птица пытается очистить клюв о кору другого дерева, и оставляет там семечко омелы. Клейкое семя липнет к коре, омела прорастает и начинает обильно ветвиться.

Корни растения проникают на большое расстояние, выпуская новые почки в разных местах дерева-хозяина. Если вы просто обломите отросток омелы, избавиться от нее не получится. Корни дадут новые ответвления.

В конце концов, пораженная паразитом ветка дерева начнет сохнуть, потеряв все свои жизненные соки. Потом она умирает и попросту отваливается.

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