Большие круглые гнезда на деревьях на самом деле вовсе не «гнезда»

Эти образования на ветвях, так напоминающие птичьи домики, есть результат жизнедеятельности одного очень необычного растения.

Речь идет об омеле, это растение-полупаразит. Оно поселяется на дереве, закрепляется на стволе и ветках, начинает добывать оттуда питательные вещества. Омела пускает корни внутрь древесины.

Переносчиком семян паразита являются птицы. Птицы лакомятся очень клейкими белыми ягодками. Раньше из этих ягод даже варили клей.

Семена прилипают к клюву. Потом птица пытается очистить клюв о кору другого дерева, и оставляет там семечко омелы. Клейкое семя липнет к коре, омела прорастает и начинает обильно ветвиться.

Корни растения проникают на большое расстояние, выпуская новые почки в разных местах дерева-хозяина. Если вы просто обломите отросток омелы, избавиться от нее не получится. Корни дадут новые ответвления.

В конце концов, пораженная паразитом ветка дерева начнет сохнуть, потеряв все свои жизненные соки. Потом она умирает и попросту отваливается.