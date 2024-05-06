Криштиану Роналду: врожденный порок сердца, отец алкоголик, музей в честь себя и другие интересные факты из жизни легенды футбола

У звезды футбола двойное имя, Роналду, как некоторые думают, это не фамилия. Полное имя футболиста звучит так: Криштиану Роналду Сантуш Авейру. Мать хотела назвать сына Криштиану, отец желал дать ему имя любимого актера Рональда Рейгана, который потом стал 40-ым президентом США. Родители сошлись на двойном имени.

Криштиану Роналду родился в многодетной семье, у него есть брат и две сестры.

В школе у футболиста были проблемы, его исключили за неуважение к учительнице. Она высмеивала провинциальный акцент подростка, за это парень запустил в нее стулом.

В 15 лет спортивная карьера едва не закончилась. Криштиану страдал врожденным пороком сердца, у него развилась тахикардия. Нужна была срочная операция, которую юноша успешно перенес и стал выдающимся футболистом.

в 16 лет он уже подписал свой первый контракт на 4 года с зарплатой в 2000 евро в месяц.

Отец футболиста был алкоголиком и умер от этого в 52 года, теперь Роналду убежденный трезвенник.

У Криштиану есть личный музей, в котором он хранит спортивные трофеи даже свой памятник.

У футболиста есть сын (первенец), который рожден от суррогатной матери, его зовут так же, как отца - Криштиану. Всего у футболиста четверо детей, но официально брак ни с кем не оформлял.

Криштиану принципиально не делает татуировок, потому что является активным донором крови.