Криштиану Роналду: врожденный порок сердца, отец алкоголик, музей в честь себя и другие интересные факты из жизни легенды футбола

У звезды футбола двойное имя, Роналду, как некоторые думают, это не фамилия. Полное имя футболиста звучит так: Криштиану Роналду Сантуш Авейру. Мать хотела назвать сына Криштиану, отец желал дать ему имя любимого актера Рональда Рейгана, который потом стал 40-ым президентом США. Родители сошлись на двойном имени.
Криштиану Роналду родился в многодетной семье, у него есть брат и две сестры.
В школе у футболиста были проблемы, его исключили за неуважение к учительнице. Она высмеивала провинциальный акцент подростка, за это парень запустил в нее стулом.
В 15 лет спортивная карьера едва не закончилась. Криштиану страдал врожденным пороком сердца, у него развилась тахикардия. Нужна была срочная операция, которую юноша успешно перенес и стал выдающимся футболистом.
в 16 лет он уже подписал свой первый контракт на 4 года с зарплатой в 2000 евро в месяц.
Отец футболиста был алкоголиком и умер от этого в 52 года, теперь Роналду убежденный трезвенник.
У Криштиану есть личный музей, в котором он хранит спортивные трофеи даже свой памятник.
У футболиста есть сын (первенец), который рожден от суррогатной матери, его зовут так же, как отца - Криштиану. Всего у футболиста четверо детей, но официально брак ни с кем не оформлял.
Криштиану принципиально не делает татуировок, потому что является активным донором крови.
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