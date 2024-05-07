Как лечили в прошлом: 5 самых необычных и шокирующих способов

09:36 2024-05-07
Как лечили в прошлом: 5 самых необычных и шокирующих способов

Болезни существовали всегда, и с древних времен люди пытались их лечить, некоторые процедуры были просто варварскими.

Лечение мочой или уринотерапия практиковалось в Древнем Египте, Риме, Греции. Такая терапия применялась и в китайской медицине, и в индийской йоге. Мочу принимали внутрь или наружно. В индийской аюрведической медицине использовали коровью мочу. Больного пристраивали к животному так, чтобы жидкость стекала прямо ему на лицо.

Трепанация - это просверливание или вырезание отверстий в черепе. В древности так лечили головные боли, судороги, психические расстройства. Естественно, представления об анестезии и дезинфекции находились тогда в зачаточном состоянии, поэтому смертность была крайне высокой.

Лоботомия использовалась в начале 20 века и сегодня считается самой позорной страницей в истории медицины. Во время инвазивной процедуры перерезались нервные пути в долях головного мозга.
Доказательств эффективности не было, но лечение упорно проводилось. Так лечили психические заболевания. Людей попросту превращали в растения.

Лечение червями - радикальный метод избавления от лишнего веса. Так делали в викторианскую эпоху. Нужно было поселить внутри себя ленточного червя, съев его яйцо. После этого он съедал всю пищу, которую потреблял человек. Так можно было худеть, не меняя свой рацион и порции блюд. О том, что паразиты смертельно опасны для здоровья, тогда не задумывались.

Кровопусканием когда-то лечили практически все подряд. А начали это практиковать более 3000 лет назад. Для таких целей делался надрез ланцетом или прикладывались пиявки к телу. В основе лечения лежала гуморальная теория. Суть ее такая: в теле есть 4 жидкости (гуморы) - кровь, флегма, желтая и черная желчь. Между ними должен быть баланс, если он нарушается, человек заболевает. Чтобы убрать излишки гумора, пускали кровь.

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