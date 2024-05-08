Кровопускание: случаи применения в современной медицине

Сегодня метод пускания крови представляется варварской процедурой и в традиционной медицине считается бесполезной и даже опасной. Хотя исключения все же есть. Но сначала немного истории.

Очень показателен печальный эпизод, который произошел с президентом США Джорджем Вашингтоном, которого буквально залечили до смерти кровопусканием. Обычная простуда дала осложнения, врачи стали пускать ему кровь, делая одну процедуру за другой. За несколько дней у президента забрали почти 40% крови, сильно ослабив организм, тем самым личные медики Вашингтона только приблизили летальный исход.

Считается, что у истоков метода кровопускания стоит Гиппократ с его учением о гуморах. Он полагал, что в теле человек течет 4 типа жидкости: кровь, слизь, черная и желтая желчь. Если баланс гумор нарушается, то человек начинает болеть. Чтобы восстановить потерянный баланс, нужно убрать излишек гуморы - пустить кровь.

Позже для этих же целей стали использовать кровососущих пиявок. Подобная практика надолго вошла в моду и применялась повсеместно при самых любых болезнях.

В наши дни процедура тоже востребована, и не только при переливании или донорском заборе крови. Однако делается кровопускание современными медиками в исключительных ситуациях.

Одно из показаний - гемохроматоз, редкая наследственная болезнь с нарушением метаболизма железа в организме. Оно накапливается в большом количестве и ведет к циррозу и другим опасным болезням.

Еще одно показание для пускания крови - полицитемия - избыточное производство костным мозгом эритроцитов. Это чревато развитием лейкоза.

Процедура необходима и при отдельных видах порфирии. Так называется наследственная болезнь крови. Кровь пускают, чтобы удалить вредные соединения порфиринов - это строительный материал гемоглобина, который способен привести к повреждению головного мозга.

Также кровопускание практикуют в Индии и в арабских странах - здесь процедура называется хиджама (показана на фото), делается она особым вакуумным методом и связана с религиозными традициями мусульман.