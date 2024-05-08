Таджик изнасиловал гигантского алабая и был пойман с поличным

18:32 2024-05-08
Таджик изнасиловал гигантского алабая и был пойман с поличным

Мигрант из ближнего зарубежья не знал, что его случку с собакой снимает скрытая камера.

Дело было в посёлке Белгородской области. Выходец из Таджикистана долгое время работал разнорабочим у одной семьи.

Хозяева дома даже не подозревали, что у их сотрудника имелись зоофильские наклонности.

Недавно глава семейства заметил, что их домашний алабай почему-то убегает и прячется в будке.

После этого мужчина подошёл к собаке, с ужасом заметив, что его из его заднего прохода сочатся бело-красные выделения.

Шокированный россиянин решил посмотреть запись с камеры видеонаблюдения и обомлел: на видео таджик действительно насилиует гигантского алабая.

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