Таджик изнасиловал гигантского алабая и был пойман с поличным

Дело было в посёлке Белгородской области. Выходец из Таджикистана долгое время работал разнорабочим у одной семьи.

Хозяева дома даже не подозревали, что у их сотрудника имелись зоофильские наклонности.

Недавно глава семейства заметил, что их домашний алабай почему-то убегает и прячется в будке.

После этого мужчина подошёл к собаке, с ужасом заметив, что его из его заднего прохода сочатся бело-красные выделения.

Шокированный россиянин решил посмотреть запись с камеры видеонаблюдения и обомлел: на видео таджик действительно насилиует гигантского алабая.