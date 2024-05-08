Мужчина бросал использованные презервативы в чаны со святой водой в храмах

В городе Череповец Вологодской области использованные презервативы обнаружили в резервуарах со святой водой сразу в двух храмах: в Воскресенском соборе и храме Рождества Христова.
По горячим следам был задержан местный житель, который признался, что является гомосексуалистом.
По словам задержанного, таким образом он мстил церкви за её позицию в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Позднее выяснилось, что ещё до Пасхи мужчина бросил использованный презерватив в чан со святой водой в храме Афанасия и Феодосия.
Остаётся загадкой, сколько людей успело выпить такую святую воду.