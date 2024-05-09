Операции без боли на расстоянии, избавление от энуреза, шрамов, лишнего веса: как сегодня живет экстрасенс Кашпировский

В августе Анатолию Кашпировскому будет 85 лет: рассказываем, где живет и чем занимается телевизионный целитель.

Для справки: Анатолий Кашпировский - врач-психотерапевт, образование получал в Виннице в мединституте. 25 лет отработал в психиатрической больнице в Виннице, потом был назначен руководителем Международного центра психиатрии в Киеве.

Первый эфир с массовым телегипнозом прошел в 1989 году в Останкино, позже по телевизору провели трансляции серии передач с участием психотерапевта. Он обещал, что у людей, сидящих перед экранами рассосутся шрамы, исчезнет седина, пройдет энурез, излечатся другие болезни.

На телевидение Кашпировский попал, когда помог провести операцию на расстоянии без применения анестезии, сняв боль пациентке. Процесс транслировался на всю страну, пациента уверяла, что боли не чувствует, врачи после операции восхищенно аплодировали экстрасенсу.

Люди публично рассказывали о своем исцелении, причем излечивались и те, кто смотрел целителя на расстоянии, а не из зала.

Сомнения в его методах были, но шарлатаном доктора тогда мало кто считал. Он был почетным гостем на международных научных конференциях, получил Государственную премию СССР, степень доктора медицинских наук. Его чудодейственный дар признавали высшие инстанции.

Кашпировский утверждал, что никаких супер способностей у него нет, чистый профессионализм, "основанный на интуиции, чувстве обратной связи с пациентами и громадном опыте". Чудесные результаты лечения он объяснял применением "гипноза, внушения и других методов, которые испытаны как в условиях клиники при лечении, так и при проведении лекций-сеансов".

Были и негативные последствия чудо-сеансов. Особо внушаемые люди настолько верили в исцеление, что переставали пить лекарства, что заканчивалось плачевно, но такие случае ни афишировались.

Врач говорил, что организм человека - это "аптека, вся таблица Менделеева". Психотерапевтические приемы, грамотно примененные, позволяют запустить систему саморегуляции организма, который может сам себя излечить.

На обвинения в шарлатанстве 80-летний Кашпировский в одном из интервью заявлял:

Записывать в число злодеев меня — человека, который член четырех иностранных академий, доктор психологических наук, автор телевизионных операций и телевизионной терапии! В чем же мое злодейство? На моем сайте есть такой раздел — «Статистика чудес». И там, по-моему, больше 15 тысяч сообщений с фотографиями: что у кого проходило. В чем же мое злодейство?

Почему Кашпировский исчез с экранов? Он объяснял, что изначально у него был договор только на 6 сеансов, о чем экстрасенс потом сильно жалел.

Злоумышленники потом писали, что меня выгнали с телевидения, но меня никто не выгонял. Я сам себя отстранил от этого...Надо было дальше продолжать! По крайней мере, хотя бы год или два. Тридцать передач или хоть десять передач. Это была моя роковая ошибка.

Сегодня Кашпировский живет в России, в Москве, где у него есть квартира, периодически приезжает в США к сыну. Там он тоже, кстати, проводил свои сеансы и собирал полные залы.

В 2001 году Кашпировский вернулся на Украину, где собрал своих почитателей во Дворце спорта в Киеве. Людям он обещал тогда: все, кто пришел, от инфаркта не умрут.

В 2005 году он был в Петербурге, потом на Дальнем Востоке. Теперь его выступления назывались не сеансами терапии, а "творческими вечерами" или "конференциями" и прежнего успеха уже не имели.

В 2017 году Кашпировский устроил массовую акцию борьбы с храпом, обещая, что всех, кто в ней участвовал, он излечит полностью от этой напасти.

У психотерапевта есть свой канал на Ютубе, подписчиков - около 300 тысяч, и это, конечно, не идет ни в какое сравнение с прежней многомиллионной аудиторией.

Однажды Анатолий Кашпировский высказал искреннюю обиду на то, что ему не оказывают заслуженных почестей.

Я вылечил от болезней 10 млн человек. Цифра установлена не мною, а независимыми экспертами. Но если даже миллион или 100 тысяч - что из этого? Назовите мне врача, у которого столько излеченных, причем дистанционно, без операций и лекарств! Но почестей мне никто не оказывает.

В свои 80 с лишним Кашпировский в отличной форме, занимается с гантелями, на турнике, катает колесо для пресса и пенсионером себя не чувствует.