Аллергия на комаров, ящерицы в постели, ЧП на море: приключения Волочковой на Мальдивах

14:42 2024-05-09
Аллергия на комаров, ящерицы в постели, ЧП на море: приключения Волочковой на Мальдивах

Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала, как в этом году ей отдыхается на Мальдивах.

Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает на Мальдивах и время от времени выкладывает фотоотчет из теплой страны для поклонников в своем блоге. Отдых не обошелся без происшествий.

Недавно бывшая прима Большого театра сообщила, что чудом не утонула в водах океана. Она проводила фотосессию во время бушующего шторма, и в какой-то момент чуть не лишилась шикарного платья. Наряд унесло волнами, Анастасия бросилась его догонять и сама оказалась в опасности. Подруга подоспела вовремя и помогла выбраться на берег.

На этом приключения не закончились. Балерина подверглась атаке местных комаров, после чего чуть не получила анафилактический шок от возникшей аллергической реакции. Такая история с ней происходит уже во второй раз, поэтому предусмотрительная Анастасия запаслась средством от аллергии, только это ее и спасло.

Волочкова рассказала и о своем неожиданном знакомстве с еще одним представителем местной фауны. Однажды на кровать балерины упала ящерица. Несмотря на то, что она оказалась совершенно безобидной, испуг у Анастасии был вполне нешуточный.

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