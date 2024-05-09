Двоечник, который открыл в себе дар «целителя»: как Алан Чумак заряжал воду и делал на этом бизнес

Родился в Москве, никаких сверхъестественных способностей с детских лет не проявлял, и вообще мало в чем проявлял способности. Учился откровенно плохо, был настоящим двоечником.

Видимо, хорошо проявить себя у мальчика получалось только в спорте, поэтому пошел в институт физкультуры. Закончил его, попробовал стать тренером, но однажды сильно накосячил: делал научный доклад по специальности на международной конференции, в котором написал откровенную лженаучную чушь. В 29 лет пришлось карьеру тренера оставить.

Умудрился как-то поступить на журфак в МГУ и стал работать в московских периодических изданиях. Как-то раз решил написать материал с разоблачением об экстрасенсах, которых хотел выставить шарлатанами.

Углубившись в тему резко поменял мнение и, видимо, понял, что в этой нише можно неплохо заработать. Вот почему у Алана вдруг резко открылись экстрасенсорные способности.

Потом он рассказывал, что стал слышать "голоса", которые обучали его всем "талантам", читали "лекции", которые он даже записывал. И вот в 1989 году он начал делиться своим даром с публикой. Он быстро смог убедить всю страну в своих сверхспособностях.

Сеансы транслировались по всей стране и собирали у экранов миллионы зрителей. На них Чумак молча шевелил губами, словно читая заклинания, и совершал некие магические движения руками в воздухе. Людей просил подготовить кремы, мази, емкости с водой, которые он якобы заряжал целебной силой на расстоянии через экраны телевизоров.

Это было похоже на массовый психоз, люди искренне верили целителю и с нетерпением ожидал очередного сеанса, выставив перед телевизором всевозможные баночки и скляночки.

В то же время быстренько организовалась фирма "Алан Чумак и Ко", продающая заряженную воду, напитки, кремы и мази. Создал ее брат Алана. Бизнес давал неплохой доход.

Постепенно истерия поутихла, люди поняли, что магия Алана не действует и перестали ходить к нему на сеансы. А государство со своей стороны наконец, поняло, что сеансы антинаучны и губительно влияют на людские массы. Телевыступления Чумака сошли на нет. Потом он еще изредка проводил так называемые "творческие встречи" с людьми и писал какие-то книги.

Последние годы на публике не появлялся, посвятил себя семье, интервью почти не давал. Но до конца дней продолжал уверять всех в наличии у себя особого дара. У него даже был патент на особую методику "переноса биоактивной информации на влагосодержащие субстанции", которым экстрасенс очень гордился.

Умер Алан Чумак в 2017 году, дожил народный "целитель" до 82 лет.