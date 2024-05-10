Пацифист Десмонд Досс: спас сотни жизней, стал героем Второй мировой, ни разу не взяв в руки оружие

Семья Десмонда была очень религиозной, с детских лет он был адвентистом и даже получил сан. Заповедь "не убий" в числе прочих была для него незыблема, именно поэтому Досс придерживался вегетарианства.

Кроме того в детстве он увидел один страшный эпизод, который навсегда отпечатался в его голове. Отец Десмонда однажды едва не застрелил родственника в пьяной ссоре. После этого мальчик дал себе слово никогда не брать в руки оружие.

Убежденный пацифист, Десмонд в то же время был истинным патриотом и родину любил. Парень вызвался добровольцем на войну, потому что хотел быть полезным. Защищать страну он намеревался по-своему: без оружия в руках.

Сослуживцы косились на него с недоверием и неприязнью, постоянно отпускали злые насмешки: взгляды Десмонда не встретили понимания.

Молодой человек демонстративно не брал в руки оружие и каждый день молился. Дело едва не дошло до трибунала. Чудом избежав расправы, при содействии отца парень оказался вдали от фронта и стал полевым медиком.

Досс не поднимал оружие на врагов, вера не позволяла ему это делать. Однако этот храбрый мужчина постоянно рисковал жизнью: будучи безоружным, он выносил с поля боя раненых даже под шквальным огнем.

Десмонд не стрелял, но всегда был рядом с товарищами на тот случай, если кому-то из них понадобится помощь.

Японские солдаты с особым рвением вели атаки именно на отряды медиков и санитаров, но Досс упорно отказывался носить с собой оружие и всегда был в самых горячих точках.

Он спас сотни жизней, в том числе медицинскую помощь он оказывал и раненым врагам.

Однажды Десмонд получил ранение, но уступил место на носилках бойцу, который был в более тяжелом состоянии.

За свои заслуги и большой героизм боец-пацифист был удостоен Медали Почета, были и другие награды.

Придя с войны, Десмонд пять лет восстанавливал физическое и душевное здоровье. Ему удалили часть легкого и несколько ребер, позже мужчина еще и оглох.

В мирное время Досс продолжал служить церкви и занимался благотворительностью.

Позже об этом герое Мэл Гибсон снял фильм "По соображениям совести". Именно после него мир узнал о большом подвиге миролюбивого солдата Десмонда.