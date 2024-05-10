В Ольшанах школьник угнал машину отца и сбил маленького мальчика

9 мая в Ольшанах 15-летний парень завладел отцовским ВАЗом и поехал кататься по улицам Столинского района.

В какой-то момент юный водитель наехал на семилетнего мальчика, который переходил дорогу.

Ребёнок получил серьёзные травмы и был госпитализирован.

Сейчас следователи выясняют, передал ли отец сыну машину добровольно или же ребёнок сам завладел транспортным средством.

Так или иначе, возбуждено уголовное дело о передаче авто лицу, которое не имело прав им управлять.

Теперь горе-отцу грозит пять лет тюрьмы.