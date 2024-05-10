Мошенники взяли крупный кредит на мужчину, который хотел продать авто

15:24 2024-05-10
Мошенники взяли крупный кредит на мужчину, который хотел продать авто

39-летний житель Москвы по имени Александр пытался продать свой "Рено Мастер" и нарвался на аферистов.

Александр выставил свою машину на продажу сразу на нескольких сайтах, и 6 мая с ним связались мужчины по имени Артур и Армен.

Продавец встретился с потенциальными покупателями, которые заверили, что готовы приобрести авто для своей компании.

При этом покупатели заявили, что перед сделкой им необходимо проверить авто на "чистоту".

Для этого они сфотографировали Александра, а также его паспорт и паспорт транспортного средства (ПТС).

Через пару дней Александр узнал, что неизвестные взяли на него кредит в 400 тысяч рублей, а залогом выступила его машина.

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