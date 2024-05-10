Знаменитый список Шиндлера: зачем на самом деле немец спасал евреев

Некоторые историки заявляют, что Оскар Шиндлер был вовсе не таким уж хорошим человеком и сильно отличался от киношного персонажа.

Немецкий предприниматель, по версии исследователей, не был героем и спасал евреев не из добрых побуждений, а ради наживы.

Такого мнения, например, придерживается Йитка Грунтова - депутат парламента Чехии. В 2001 году она потребовала исключить Оскара Шиндлера из списка выдающихся людей Пардубицкого края, ее требования были удовлетворены. Женщина заявила, что этот человек "был нацистом, негодяем и изменником Родины".

В молодости Шиндлера не зря прозвали мошенником и мерзавцем, он шесть раз был под следствием за мошенничество, угрозы и драки.

Любитель выпивки и разгульной жизни, Оскар рано женился, но отнюдь не был верным и благочестивым супругом.

Два месяца провел в тюрьме по обвинению в связи с военной разведкой Германии, его считали шпионом Третьего рейха (сам Оскар родился в Чехии в немецкой семье). Освободили его по амнистии.

Уехав в Польшу, основал бизнес по производству эмалированной посуды и завел связи в гестапо.

Бизнесмен выкупал у нацистов еврейских заключенных для работы на своей фабрике. Потом Шиндлер смог перевезти рабочих в Чехию, чем спас их от смерти. Ведь немцы при отступлении из Польши уничтожали всех заключенных в лагерях. Спаслись лишь те, кто был в списке Шиндлера.

По версии Д. Кроу, американского историка, списка Шиндлера вовсе не было, а сам он в то время сидел в тюрьме за взятку. Как считает историк, было 9 списков, и составлял их вовсе не Шиндлер, а некий Голдберг, который делил свою добычу с Оскаром.

Эмилия, жена Шиндлера, эту версию подтвердила, добавив, что в списки попадали те, кто мог заплатить за "место" деньгами и драгоценностями.

Шиндлер заявлял, что был на грани полного разорения, помогая евреям, потому что покупал им еду и лекарства.

Грунтова с этим не соглашается. Шиндлер нанимал к себе евреев как самую дешевую рабочую силу. И он эту силу нещадно использовал, доводя до истощения и обмороков. Перевозил евреев в Чехию, потому что там ему тоже нужны были работники, плюс к этому появилась еще возможность неплохо заработать, собирая выкуп за места в списке.

Между тем, сами евреи, которых спас Шиндлер, с обвинениями против него не согласны.

Грунтова утверждает, что Шиндлер добавил к уже созданным спискам лишь 50 человек.

По версии Кроу, Шиндлер создал вокруг себя красивую историю, потому что после войны его бизнес потерпел полный крах. Нужно было возмещать убытки, он хотел получить компенсацию.

Созданный миф Т. Кеннэли использовал для написания книги "Ковчег Шиндлера" в 1982 году. Потом по этой книге был снят фильм "Список Шиндлера". Картина получила 7 Оскаров и вошла в историю кино как лучший фильм всех времен и народов.

Какой бы не была правда в этой истории, факт остается фактом: Оскар Шиндлер спас 1200 евреев от верной смерти, это были 800 мужчин, 300 женщин и 100 детей.

Последние годы жизни Шиндлер жил в нищете, помогали ему, чем могли, еврейские организации и подарки от спасенных людей.

Умер Оскар в возрасте 66 лет, похоронен в Иерусалиме на горе Сион. На могилу все еще приходят потомки тех, кого он спас, и кладут вместо цветов камни как символ постоянства, ведь камни не вянут, как цветы.

В 1993 году Шиндлеру посмертно присвоили почетное звание "Праведник народов мира".