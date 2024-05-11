Джонни Депп сделал татуировки в знак солидарности с несправедливо обвиненным заключенным-смертником

Вот что рассказал актер о встрече с заключенным летом 2011 года, когда Дэмиен вышел на свободу, отсидев за несовершенное преступление 18 лет.

Эколс захотел посетить Диснейленд, и мы пошли туда вместе. А после этого мы оба сделали себе тату. Таким образом я запечатлеваю важные события в моей жизни.

Человек, которого Джонни помог освободить из тюремной камеры смертников в Арканзасе, стал для него как брат. Они сделали на память о встрече несколько общих татуировок.

Эколс рассказал, что каждый раз, когда они встречаются с Деппом, оба идут в салон тату, Джонни называл это "празднованием момента".

Как известно, трое мужчин, несправедливо обвиненных в жестоком убийстве трех 8-летних мальчиков в Западном Мемфисе в 1993 году, были выпущены на свободу лишь через 18 лет.

Среди этих троих был Дэмиен Эколс. О нашумевшей истории сняли три документальных фильма: "Потерянный рай", "К западу от Мемфиса", "Трое из Западного Мемфиса".

Дэмиен Эколс о татуировках и Джонни Деппе:

Он был с нами на каждом шагу этого пути. С тех пор, как мы вышли, он стал мне как брат. И это одна из вещей, которые мы всегда делаем в рамках этой связи: всякий раз, когда ты делаешь подобные татуировки, это то, что ты пронесешь с собой через всю оставшуюся жизнь, и это действительно значимо.

Джонни Депп вместе с Эдди Веддером из Pearl Jam, Натали Мейнс из Dixie Chicks, музыкантом Генри Роллинзом и режиссером Питером Джексоном, который продюсировал "К западу от Мемфиса", помог оплатить судебные издержки по освобождению троих мужчин.