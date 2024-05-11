Джонни Депп сделал татуировки в знак солидарности с несправедливо обвиненным заключенным-смертником

16:06 2024-05-11
Джонни Депп сделал татуировки в знак солидарности с несправедливо обвиненным заключенным-смертником

За освобождение Дэмиена Эколса Джонни Депп боролся долгих 18 лет, после выхода его из тюрьмы они встретились и сделали общие татуировки.

Вот что рассказал актер о встрече с заключенным летом 2011 года, когда Дэмиен вышел на свободу, отсидев за несовершенное преступление 18 лет.

Эколс захотел посетить Диснейленд, и мы пошли туда вместе. А после этого мы оба сделали себе тату. Таким образом я запечатлеваю важные события в моей жизни.

Человек, которого Джонни помог освободить из тюремной камеры смертников в Арканзасе, стал для него как брат. Они сделали на память о встрече несколько общих татуировок.

Эколс рассказал, что каждый раз, когда они встречаются с Деппом, оба идут в салон тату, Джонни называл это "празднованием момента".

Как известно, трое мужчин, несправедливо обвиненных в жестоком убийстве трех 8-летних мальчиков в Западном Мемфисе в 1993 году, были выпущены на свободу лишь через 18 лет.

Среди этих троих был Дэмиен Эколс. О нашумевшей истории сняли три документальных фильма: "Потерянный рай", "К западу от Мемфиса", "Трое из Западного Мемфиса".

Дэмиен Эколс о татуировках и Джонни Деппе:

Он был с нами на каждом шагу этого пути. С тех пор, как мы вышли, он стал мне как брат. И это одна из вещей, которые мы всегда делаем в рамках этой связи: всякий раз, когда ты делаешь подобные татуировки, это то, что ты пронесешь с собой через всю оставшуюся жизнь, и это действительно значимо.

Джонни Депп вместе с Эдди Веддером из Pearl Jam, Натали Мейнс из Dixie Chicks, музыкантом Генри Роллинзом и режиссером Питером Джексоном, который продюсировал "К западу от Мемфиса", помог оплатить судебные издержки по освобождению троих мужчин.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
20:23

Храмова Оксана

История о том, как братья Мишлены ввели в обиход автомобилистов пневматические шины

История о том, как братья Мишлены ввели в обиход автомобилистов пневматические шины

До того как Мишлены внедрили пневматические шины в автомобильную отрасль, все считали подобную затею полным абсурдом.
Храмова Оксана
19:41

Храмова Оксана

Утонувшая Мона Лиза: необычная история Незнакомки из Сены

Утонувшая Мона Лиза: необычная история Незнакомки из Сены

Рассказываем, кем была Неизвестная Энни, губ которой касались более 300 млн людей.
Андрей Ткачёв
17:32

Андрей Ткачёв

Спутники Илона Маска начали выходить из строя из-за магнитных бурь

Спутники Илона Маска начали выходить из строя из-за магнитных бурь

Активизация вспышек на солнце привела к частым магнитным бурям, которые влияют на электронику как на Земле, так и в космосе.
Андрей Ткачёв
17:27

Андрей Ткачёв

Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой крупную сумму

Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой крупную сумму

Утверждается, что именитый российский спортсмен должен налоговой 306 миллионов рублей.
Храмова Оксана
17:24

Храмова Оксана

Тюремный роман длиною в жизнь: невероятная история Дэмиена и Лорри

Тюремный роман длиною в жизнь: невероятная история Дэмиена и Лорри

Невиновного Дэмиена Эколса осудили за жестокое убийство, он ожидал смертной казни, когда судьба свела его с Лорри, которая ждала его из тюрьмы 15 лет.
Андрей Ткачёв
17:05

Андрей Ткачёв

В Сан-Франциско государство бесплатно поит бомжей-алкоголиков

В Сан-Франциско государство бесплатно поит бомжей-алкоголиков

В калифорнийском Сан-Франциско правительство США оригинально подошло к решению проблемы алкоголизма среди бездомных.
Андрей Ткачёв
16:31

Андрей Ткачёв

Участника Евровидения от Нидерландов дисквалифицировали из-за угроз

Участника Евровидения от Нидерландов дисквалифицировали из-за угроз

Музыкант Joost Klein досрочно покинул престижный конкурс, и отнюдь не по своей воле.
article_image 15:25

Завод Toyota в Санкт-Петербурге могут передать «Алмаз-Антей»

Минпромторг вместе с концерном «Алмаз-Антей» прорабатывают возможность запуска производства электромобилей E-Neva на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом 12 апреля рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.