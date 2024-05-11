Спутники Илона Маска начали выходить из строя из-за магнитных бурь

Национальное управление атмосферных исследований США предупреждает, что новая череда магнитных бурь является невиданной с 2003 года и может привести к поломке технического оборудования на орбите.

Из-за этого ожидается, что спутники Starlink временно ухудшат качество связи, поскольку они связываются между собой с помощью лазера, который уязвим во время магнитных бурь.

Примечательно, что спутниковая компания Starlink принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.