Семилетняя Лидия Котельникова из Перми смогла отжаться 1501 раз

22:34 2024-05-11
Семилетняя Лидия Котельникова из Перми смогла отжаться 1501 раз

Уникальная девочка сделала все отжимания без остановки, побив мировой рекорд.

Предыдущий мировой рекорд, кстати, тоже принадлежит Лидии, в прошлый раз ей удалось сделать 1301 отжимание.

Новый установленный рекорд был зафиксирован и официально зарегистрирован Российским союзом боевых искусств Пермского края.

Теперь в сети первоклассницу называют "девочка-богатырь".

Мировой рекорд был установлен на соревнованиях по боевым искусствам "Кубок Пармы".

В интервью девочка рассказала, как ей удается показывать такие впечатляющие результаты.

По словам Лидии, тренирует ее папа, дома есть турник и брусья. В ежедневные тренировки девочки входят 500 отжиманий и 500 приседаний.

Также первоклассница серьезно увлекается дзюдо и греко-римской борьбой.

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