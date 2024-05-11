Семилетняя Лидия Котельникова из Перми смогла отжаться 1501 раз

Предыдущий мировой рекорд, кстати, тоже принадлежит Лидии, в прошлый раз ей удалось сделать 1301 отжимание.
Новый установленный рекорд был зафиксирован и официально зарегистрирован Российским союзом боевых искусств Пермского края.
Теперь в сети первоклассницу называют "девочка-богатырь".
Мировой рекорд был установлен на соревнованиях по боевым искусствам "Кубок Пармы".
В интервью девочка рассказала, как ей удается показывать такие впечатляющие результаты.
По словам Лидии, тренирует ее папа, дома есть турник и брусья. В ежедневные тренировки девочки входят 500 отжиманий и 500 приседаний.
Также первоклассница серьезно увлекается дзюдо и греко-римской борьбой.
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