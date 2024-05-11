Семилетняя Лидия Котельникова из Перми смогла отжаться 1501 раз

Предыдущий мировой рекорд, кстати, тоже принадлежит Лидии, в прошлый раз ей удалось сделать 1301 отжимание.

Новый установленный рекорд был зафиксирован и официально зарегистрирован Российским союзом боевых искусств Пермского края.

Теперь в сети первоклассницу называют "девочка-богатырь".

Мировой рекорд был установлен на соревнованиях по боевым искусствам "Кубок Пармы".

В интервью девочка рассказала, как ей удается показывать такие впечатляющие результаты.

По словам Лидии, тренирует ее папа, дома есть турник и брусья. В ежедневные тренировки девочки входят 500 отжиманий и 500 приседаний.

Также первоклассница серьезно увлекается дзюдо и греко-римской борьбой.