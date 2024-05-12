Боксер Мэнни Пакьяо: дрался за 2 доллара, чтобы купить еды, теперь - полковник, Сенатор и мультимиллионер

До того как стать мировой знаменитостью будущий величайший боксер жил в филиппинской глуши в джунглях, носил лохмотья, а семья не могла купить даже рис - питались корнеплодами и бананами.

Потом родители увезли детей в город.

Всего в семье родилось 6 детей, когда Мэнни было 13, отец их бросил на произвол судьбы. Выживали, как могли. Парень оставил школу, чтобы работать и помогать матери.

В 10 лет парнишка увлекся боксом. Днем он продавал хлеб и воду, вечерами спешил на ринг. Мать одобрила его занятия, когда мальчик первый раз получил за бой 2 доллара, на них можно было купить 25 кг риса.

Однажды отец съел любимую собаку.... После этого парень убежал из дома. Он жил на улице, ночевал в картонной коробке.

Позже Мэнни устроился резчиком металла на свалке, тренировался в заброшенном зале ночами, там же находил ночлег, потому что на жилье денег не было.

Я спал на ринге ночью, я хотел стать профессиональным боксером и хотел получить боксерскую лицензию, но мне сказали, что ее могут выдать только в 18 лет. На тот момент мне было всего 16 и я солгал им, сказав, что мне уже 18. В то время я весил 95 футов, что на 10 меньше чем нужно для минимальной весовой категории. Чтобы увеличить вес я засовывал железные пластины в карманы и становился тяжелее .

В 16 лет, благодаря тренеру, выступил на телешоу и сразу прославился.

Маленького щупленького филиппинца ростом 169 см заприметил Фредди Роуч. Именно он разглядел в Пак Мэне будущего чемпиона.

Он стал единственным в истории бокса чемпионом мира в 8-ми весовых категориях.

В последний раз был чемпионом мира в 40 лет.

Признан лучшим боксером нулевых по версии издания The Ring. Возглавлял этот рейтинг 4 года подряд.

Победил 21 чемпиона мира по боксу, 8 из которых стали членами Зала боксерской славы.

В 2009 году признан спортсменом года по версии Американской академии спорта.

Участвовал в президентских выборах в 2022 году, 2007 года стал членом филиппинского сената.

На призовые деньги от боев строил дома для бедных филиппинцев.